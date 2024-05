Il tecnico rumeno lascia la panchina della Primavera nerazzurra ed è pronto per mettersi alla guida di una prima squadra

La notizia circolava da mesi, ieri sera è diventata ufficiale: Cristian Chivu non sarà più l'allenatore dell'Inter Primavera . L'ex difensore nerazzurro lo ha annunciato al termine della semifinale scudetto persa per 3-1 contro il Sassuolo, dicendo addio al settore giovanile interista dopo 6 stagioni (una alla guida dell'U14, una con l'U17, una con l'U18 e tre con l'U19).

Chivu è pronto per fare il salto sulla panchina di una prima squadra e, come da lui stesso ammesso, ci sono già delle ipotesi sul suo tavolo. Una di queste porta al Pescara, con il ds Delli Carri che potrebbe scegliere di puntare su un tecnico giovane. Così scrive Il Messaggero: "Ci sono 2 profili che intrigano già da due anni il ds e che sono impegnati nelle semifinali Scudetto Primavera. Sono Cristian Chivu dell'Inter e Federico Guidi della Roma (ex Teramo), con l'attuale trainer giallorosso che al momento sembra scalare le gerarchie di una lista che ha almeno 2 nomi ancora top secret".