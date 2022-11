Inter, Chivu: “Orgoglioso di vedere ragazzi in Prima Squadra, priorità a Inzaghi”

Il tecnico della Primavera nerazzurra ha parlato al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Juventus

Fabio Alampi

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Sportitalia il pareggio ottenuto questa sera sul campo della Juventus: "Non so se il pareggio sia meritato, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per il carattere che abbiamo dimostrato quando siamo andati sotto, per la voglia di riprendere la partita. Sono sempre gli episodi che determinano una partita. Oggi abbiamo sofferto il palleggio della Juventus, l'intensità, la qualità che hanno. Noi abbiamo provato a restare in partita fino alla fine, torniamo a casa con un punto. Noi conosciamo i nostri limiti, stiamo lavorando su quello, sull'aspetto mentale, e non è facile avendo subito tante sconfitte in questo inizio. Non è facile tirar su i ragazzi, convincerli che alla fine il lavoro paga. Abbiamo fatto una striscia di risultati positiva, la gente dice che potremmo fare molto di più perchè siamo l'Inter, ma noi oggi sappiamo qual è il nostro limite per poi provare a fare qualcosa di meglio con la squadra al completo, sia dal punto di vista qualitativo che dei risultati.

Le assenze? Io sono contento che i nostri ragazzi hanno la possibilità di stare con la Prima Squadra, anche se poi noi la paghiamo. Noi lavoriamo per la Prima Squadra, la priorità ce l'ha Simone (Inzaghi, ndr), ci fa molto piacere avere giocatori costantemente in panchina con loro. Io non cerco scuse, alleno quelli che ho a disposizione, cerco di migliorarli, non sono io che devo far vedere se sono bravo o no, ma abbiamo la responsabilità di crescere questi giocatori nel modo migliore. Sono più che orgoglioso di vedere ragazzi in panchina in Serie A e in Champions League.

Tutti quelli dell'anno scorso giustamente sono andati via, hanno vinto e hanno avuto la possibilità di andare con i grandi. Fabbian sta facendo molto bene in Serie B, noi lo conosciamo e sappiamo quello che può dare, ma anche Abiuso, Franco Carboni, che piano piano si sta inserendo a Cagliari, Nunziatini e tutti gli altri. Noi abbiamo preso i 2005, anche l'Under 18 paga questa cosa, ma stiamo cercando di metterli in campo e di dar loro più minutaggio possibile. I 2004, i 2005 e tutti quelli sotto vengono dalla pandemia, non hanno potuto fare il loro campionato, e hanno bisogno di giocare nonostante le difficoltà della classifica, ma sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni.

Montero? Tutti e due abbiamo avuto una bella carriera, adesso abbiamo intrapreso questo mestiere, abbiamo fatto anche il corso insieme a Coverciano. Mi ha fatto molto piacere rivederlo, abbiamo condiviso dei bei momenti durante la pandemia. Mi fa piacere rivedere ex compagni ed ex avversari con cui ho condiviso il campo".