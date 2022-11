Primavera, Juventus-Inter 1-1 risultato finale: pari di rigore, Iliev risponde a Hasa

Posticipo dell'undicesima giornata di campionato: segui la diretta testuale dell'incontro dei ragazzi di Chivu su Fcinter1908

Fabio Alampi

Con le unghie e con i denti: l'Inter riesce a strappare un punto che fa morale sul campo della Juventus, al termine di una partita soffertissima. 1-1 il risultato finale, con entrambi i gol segnati su calcio di rigore: bianconeri in vantaggio con Hasa, risposta nerazzurra con Iliev. La differenza di valori in campo c'è e si sente: i ragazzi di Montero lottano per il primo posto, quelli di Chivu sono invischiati in zona retrocessione. La Juventus attacca a testa bassa, ma l'imprecisione dei suoi giocatori e le parate di Botis tengono il punteggio in parità.

Juventus 1-1 Inter

22:26 - 7 nov Non c'è più tempo: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Inter. 90' 22:22 - 7 nov L'arbitro concede 4 minuti di recupero. 90' 22:20 - 7 nov Ultimo cambio anche per l'Inter: entra Kamate per Iliev. 88' 22:18 - 7 nov Altra sostituzione per la Juventus: fuori Mbangula, dentro Strijdonck. 86' 22:16 - 7 nov Inter a un passo dal vantaggio! Iliev risolve una mischia in area, Scaglia ci mette il corpo e manda in corner. 83' 22:13 - 7 nov Bomba di Yildiz, traversa piena! Si salva l'Inter. 81' 22:11 - 7 nov GOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! Iliev non trema dal dischetto e non lascia scampo a Scaglia! 80' 22:11 - 7 nov Nell'occasione viene ammonito Scaglia. 80' 22:10 - 7 nov Calcio di rigore per l'Inter: lancio lungo di Stankovic che sorprende Dellavalle, Esposito ne approfitta e anticipa con la punta del piede Scaglia che lo stende. 77' 22:07 - 7 nov Inter, Chivu le prova tutte: dentro anche Esposito per Andersen. 76' 22:06 - 7 nov Cambio per la Juventus: esce N. Turco, entra Anghele. 74' 22:05 - 7 nov Lancio lungo per Yildiz, l'Inter si salva in qualche modo. 70' 22:05 - 7 nov Owusu brucia in velocità Rouhi e mette in mezzo, allontana la difesa della Juventus. 68' 21:58 - 7 nov Tre sostituzioni per l'Inter: entrano Stankovic, Owusu e Curatolo per Grygar, Stante e Zuberek. 65' 21:55 - 7 nov Juventus in vantaggio: Hasa spiazza Botis dagli 11 metri. 64' 21:55 - 7 nov Calcio di rigore per la Juventus: N. Turco si infila in mezzo a due avversari e viene steso da Fontanarosa, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. 63' 21:54 - 7 nov Ci prova subito Yildiz, bravo Botis a respingere un pallone insidioso. 62' 21:52 - 7 nov Doppio cambio per la Juventus: escono Nonge e Mancini, entrano Galante e Yildiz. 61' 21:52 - 7 nov Zanotti trattiene Mbangula, ammonizione inevitabile. 57' 21:47 - 7 nov Intervento in ritardo di Nonge su Zanotti, cartellino giallo per il centrocampista della Juventus. 55' 21:45 - 7 nov Sinistro di prima intenzione di N. Turco, palla altissima. 53' 21:43 - 7 nov Ci prova anche Mbangula, murato da Fontanarosa. 52' 21:43 - 7 nov Aumenta la pressione della Juventus: Hasa punta Stante, converge sul destro e calcia, Botis respinge. 50' 21:41 - 7 nov Parte forte la Juventus: Zanotti ferma fallosamente Mbangula, punizione da posizione interessante. 46' 21:37 - 7 nov Subito un cambio per la Juventus: esce Valdesi, entra Stefano Turco. 21:36 - 7 nov Comincia la ripresa di Juventus-Inter. 21:20 - 7 nov Finisce qui il primo tempo di Juventus-Inter: punteggio ancora fermo sullo 0-0. 46' 21:17 - 7 nov Entrata dura di Stante su Mancini, l'arbitro ammonisce il difensore dell'Inter. 45' 21:16 - 7 nov Concessi 2 minuti di recupero. 43' 21:16 - 7 nov Fontanarosa cerca Zuberek in profondità, palla fuori misura. 39' 21:12 - 7 nov Mischia nell'area di rigore dell'Inter, Huijsen prova a rimettere in mezzo ma la difesa nerazzurra non si fa sorprendere. 37' 21:09 - 7 nov Gioco fermo: Andersen è rimasto a terra dopo l'ultimo tiro, interviene lo staff medico dell'Inter. 36' 21:08 - 7 nov Altra occasione per l'Inter: sponda di Zuberek per l'inserimento di Andersen, palla a lato. 35' 21:08 - 7 nov Primo squillo Inter: Zuberek riceve spalle alla porta, si gira e calcia, palla che termina sull'esterno della rete. 31' 21:05 - 7 nov Primo cartellino giallo del match: ammonito Valdesi, entrata in ritardo su Dervishi. 25' 21:03 - 7 nov Si scaldano gli animi in campo: scintille tra Huijsen e Andersen, devono intervenire arbitro e compagni di squadra. 24' 21:02 - 7 nov Rimane a terra un calciatore della Juventus: l'arbitro interrompe il gioco. 22' 20:54 - 7 nov Juventus a un passo dal gol: erroraccio di Di Pentima, che regala il pallone a Mancini. Hasa riceve sulla sinistra e calcia, il suo tiro sfiora il palo. 20' 20:52 - 7 nov Lancio lungo della Juventus a cercare Turco, Botis esce e blocca il pallone. 16' 20:49 - 7 nov Iliev prova a fare tutto da solo, rientra sul destro e calcia, ma viene murato dalla difesa della Juventus. 13' 20:46 - 7 nov Slalom di Hasa che entra in area dalla sinistra, Fontanarosa chiude e manda in calcio d'angolo. 9' 20:41 - 7 nov Altra occasione per la Juventus: Mbangula supera Stante e mette in mezzo, Turco in scivolata non ci arriva di un nulla. 7' 20:40 - 7 nov Fontanarosa pesca bene Zuberek sulla sinistra, ma si alza la bandierina del guardalinee. 4' 20:35 - 7 nov Occasionissima per la Juventus: Turco riceve tutto solo dentro l'area di rigore, sul suo sinistro Botis è bravissimo e respinge. 2' 20:35 - 7 nov Zuberek attacca sulla sinistra, Huijsen chiude e lascia uscire il pallone. 20:32 - 7 nov Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 20:29 20:29 - 7 nov Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accompagnate dalla terna arbitrale: Juventus in classica maglia bianconera, Inter in divisa nerazzurra.

L'episodio della svolta arriva al 20' della ripresa: Fontanarosa stende Turco, l'arbitro concede un calcio di rigore, Hasa non sbaglia e porta avanti i bianconeri. Chivu si gioca il tutto per tutto: dentro Curatolo, Owusu ed Esposito, con l'Inter che si riversa in avanti. Proprio Esposito diventa determinante pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, guadagnando un calcio di rigore: dagli 11 metri Iliev non lascia scampo a Scaglia. Nel finale la Juventus ci prova ancora, ma i nerazzurri resistono e tornano a casa con un punto preziosissimo.

Posticipo dell'undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, terz'ultima con soli 7 punti conquistati fin qui e reduce dal 2-2 interno contro il Frosinone, affronta in trasferta la Juventus, chiamata a rispondere al successo della Roma per riportarsi in testa alla classifica. Calcio di inizio alle ore 20:30.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter:

JUVENTUS (4-4-2): 1 Scaglia; 2 Valdesi, 4 Huijsen, 5 Dellavalle (C), 3 Rouhi; 11 Mbangula, 16 Ripani, 22 Nonge, 10 Hasa; 9 Turco N., 31 Mancini. A disposizione: 12 Vinarcik, 30 Daffara, 7 Strijdonck, 13 Turco S., 15 Domanico, 17 Galante, 19 Yildiz, 21 Anghele, 23 Ledonne, 24 Citi, 28 Morleo, 29 Maressa. Allenatore: Pablo Montero.

INTER (3-5-2): 1 Botis; 28 Stante, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa; 2 Zanotti (C), 7 Martini, 8 Grygar, 24 Andersen, 27 Dervishi; 11 Iliev, 9 Zuberek. A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 4 Stankovic, 13 Stabile, 14 Kamate, 16 Di Maggio, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Perin, 30 Owusu, 33 Pelamatti, 35 Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Simone Galipò. Assistenti: Toce - Lencioni