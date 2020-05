Ciani: “Ibrahimovic mi ha detto che ha odiato 3-4 compagni, uno di loro è Cavani. O sei…”

Non è un segreto che Ibrahimovic e Cavani non abbiano mai avuto un buon rapporto quando giocavano insieme nel PSG. Ma le rivelazioni fatte da un ex compagno dello svedese confermano le voci sul cattivo rapporto tra i due: “Se sei vicino a Cavani, a Ibra non piace. O sei con Ibra o contro di lui“, racconta Michael Ciani, che ha condiviso lo spogliatoio con Zlatan ai Los Angeles Galaxy. “Mi ha detto che tutto andava bene con Laurent Blanc al PSG, l’unica persona con cui non andava d’accordo era Cavani. Mi ha detto che ha odiato solo tre o quattro compagni nella sua carriera… e uno di loro era Cavani”.

(As)