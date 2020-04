GdS – Cinque sostituzioni, la FIFA verso il sì con un paletto. Conte le utilizzerà?

Fifa e Ifab ci stanno pensando seriamente: le sostituzioni potrebbero essere 5 alla ripresa dei campionati. Una mossa per evitare di sfiancare oltremodo i calciatori, che si ritroveranno già in condizioni fisiche non ottimali. La Gazzetta dello Sport sottolinea: “Il tutto per la gioia di chi, come Gasp, azzanna i rivali con i subentrati. E pazienza ci sono colleghi assai più conservatori: Conte, ad esempio, è finora l’uomo che meno ha cambiato. Le 5 sostituzioni sarebbero, però, sempre in tre slot per evitare che diventino un’arma tattica per spezzettare il gioco fino allo sfinimento. In ogni caso, sarebbe una modifica temporanea valida per il finale di stagione, al massimo anche nella prossima se l’emergenza condizionasse il 2020-21. Poi in futuro si potrà valutare se rendere strutturale la modifica in un calcio ormai libero dalle angosce del virus”.