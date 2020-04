Conte già lo “vede”. Sì, è arrivata la notizia che avvicina tantissimo Vidal all’Inter

Arturo Vidal vede Inter e Conte “vede” Arturo Vidal. Non è un gioco di parole e nemmeno una notizia campata per aria. Dalla Spagna, infatti, sono piuttosto sicuri: il centrocampista cileno avrebbe strappato al Barcellona una promessa secondo cui sarebbe libero di lasciare la Catalogna al termine della stagione. E, dato che Vidal è determinato a sfilarsi la maglia blaugrana solo per l’Inter, ecco che il 2+2 dà risultato nerazzurro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“A ogni modo, in un’eventuale operazione di questo genere, sarà ancora una volta determinante la posizione di Vidal. Toccherà a lui, infatti, muoversi con decisione, per ottenere dal Barcellona la “libertà”. A gennaio non c’è riuscito, anche se esiste il dubbio che, per scelta, non abbia voluto forzare eccessivamente la mano. In Spagna, però, c’è chi sostiene che abbia per lo meno strappato una promessa: adesso non ti possiamo lasciare andare, ma, se volessi ancora partire a fine stagione, allora non ti tratterremo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)