Mercato Inter, City su Lautaro? Guardiola: “Forse un attaccante arriverà quando Aguero…”

“Aguero è insostituibile. Abbiamo un altro incredibile attaccante nella squadra, Gabriel Jesus, e forse un altro verrà quando Sergio se ne andrà ma è insostituibile. Inoltre è una gioia lavorare con lui e vedere come accetta le mie decisioni. A dire la verità non conosco le sue intenzioni ma per ora tutto va meravigliosamente. Non ho mai visto una grande stella come lui essere così umile, così divertente“.

Così, con alcune dichiarazioni riportate da Sky Sports, Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato del futuro di Sergio Aguero, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il club inglese. Per i Citizens si era parlato anche di un interessamento per Lautaro Martinez dell’Inter, corteggiato anche dal Barcellona.

(Fonte: skysports.com)