Coco: “Per l’Inter stracciai un contratto col Barça. Euroderby? Tiferò Milan. Nel 2003…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Francesco Coco ha parlato di Milan-Inter, derby di Champions League. L'ex giocatore nel 2003 giocò il primo Euroderby di Champions con la maglia nerazzurra. "Sono quelle partite che se vinci scali l’Everest e se perdi ti fai male. Fu brutto uscire con due pareggi (0-0; 1-1), per fortuna hanno rivisto la regola dei gol in trasferta. Capisco quei tifosi che avrebbero preferito sfidare un’altra squadra, ma vuoi mettere la grandezza di un derby europeo? L’attesa, le emozioni, i brividi. Sarà storia. Un evento per dire a figli e nipoti “io c’ero”".

Lei giocò solo all’andata. — «Mi infortunai a cinque minuti dalla fine. Al ritorno, dopo il pareggio di Martins all’84’ scesi nello spogliatoio, da solo: troppa tensione dal vivo. Ascoltai il finale in radio e cercai di interpretare il boato dei tifosi. A un certo punto sentii come un’esultanza: la parata di Abbiati su Kallon. Fine. Arrivarono i miei compagni, tutti in silenzio. Per qualche giorno mi chiusi in me stesso. Eravamo un bel gruppo. I leader? Vieri, Di Biagio e Materazzi. Capitan Zanetti era più silenzioso».

Sul suo trasferimento all’Inter, nel 2002, si fa ancora ironia: scambio alla pari con Seedorf, che va al Milan. — «Sarei andato all’Inter comunque. Moratti e Oriali mi corteggiarono per mesi durante la mia esperienza al Barcellona. Ero in prestito dal Milan, dove ebbi qualche problema con mister Terim. Gli subentrò Ancelotti che provò a riportarmi in rossonero, ma ormai avevo scelto. Stracciai inoltre un pre-contratto di 5 anni con i catalani. Il mio destino non era legato a Seedorf, se poi le società hanno trovato questa formula… mica ero un signor nessuno».

Moratti e Berlusconi: differenze? — «Sono molto simili, quasi paterni. Umani. Lontani dalla figura del presidente-padrone. Berlusconi mi prendeva a braccetto e passeggiavamo per Milanello, era fiero che un ragazzo del settore giovanile fosse arrivato in prima squadra. Non voleva portassi i capelli lunghi: “Quando corri ti coprono gli occhi”. Me ne tagliò una ciocca».

Chi vince l’Euroderby? — «Come in ogni derby non c’è un favorito. Certo Inzaghi sembra avere feeling con le Coppe. Più della tecnica conterà la testa. Io tiferò Milan».

