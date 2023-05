Inter, D’Ambrosio non parte per Roma: scelte quasi obbligate in difesa e sulle fasce

Danilo D'Ambrosio non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match di domani contro la Roma, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico: il difensore dell'Inter, come rivela Sky Sport, dopo l'affaticamento muscolare accusato a Verona mercoledì sera resterà per precauzione ad Appiano Gentile a lavorare in vista del derby di Champions League ed evitare ogni possibile rischio.