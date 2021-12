Colantuono: “Troppa differenza con l’Inter. Oggi come con Cagliari e Roma”

Le parole del tecnico della Salernitana: "E' andata come le altre squadre che hanno affrontato l'Inter recentemente: c'è troppa differenza

Stefano Colantuono , tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 subito dall'Inter . Queste le sue parole: "E' andata come le altre squadre che hanno affrontato l'Inter recentemente: c'è troppa differenza. Una partita del genere puoi aspettartela: con Cagliari e Roma è stata sulla stessa falsa riga. I problemi ci sono e sono tanti, non è da questa partita che posso trarre degli spunti. Il nostro campionato non è questo, nelle ultime dieci abbiamo trovato sei squadre tra le prime. Il campionato della Salernitana è un altro con altre squadre.

Noi sapevamo che il campionato sarebbe stato questo, una corsa con altre 4-5 squadre: questi ragazzi avrebbero bisogno dell'aiuto dal mercato. Sarebbe importante avere qualcosa subito, ma non voglio parlarne: il clima è particolare, è normale e me l'aspettavo. Dobbiamo finire l'andata e rimboccarci le maniche. Noi avremmo bisogno di puntellare la squadra, i ragazzi si stanno spremendo: oggi qualcuno non era al top ma ha giocato. Ci sarebbe da dare sostegno ai ragazzi per potergli far tirare il fiato: poi il mercato non è facile, bisogna vedere chi vorrebbe accettare questa sfida. Oggi il gap tra quelle davanti e le piccole è troppo allargato, quindi c'è un mini campionato con quelle vicine per cercare di metterle dietro".