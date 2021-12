Diretta LIVE, Salernitana-Inter 0-5: pokerissimo nerazzurro, segna Gagliardini

I nerazzurri faranno visita alla Salernitana per un testa-coda che mette in palio, oltre che ai tre punti, la possibilità di allungare in classifica

SALERNO - La possibilità di allungare sulle inseguitrici è sul piatto, non rimane che approfittarne. L'Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Salernitana di Colantuono per un testa-coda che mette in palio 3 punti che fanno gola ai nerazzurri (con Milan e Napoli che si affronteranno domenica sera e l'Atalanta che riceverà la Roma domani). L'occasione è di quelle da sfruttare al meglio, il tecnico interista lo sa, e non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi, che nella scorsa giornata sono tornati prepotentemente in vetta alla classifica. Torna Dzeko dal primo minuto in attacco, ballottaggio per il suo partner con Sanchez che supera Lautaro nella scelta del tecnico. Mediana che vede Perisic e Dumfries sugli esterni mentre al centro agiranno Barella-Brozovic-Calhanoglu. In difesa torna De Vrij con Skriniar e Bastoni a completare il pacchetto arretrato.