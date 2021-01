Collovati difende Zenga: “Mi rifiuto di pensare che questo sia Walter! Ai ritiri veniva con…”

Fulvio Collovati ha avuto modo di difendere Walter Zenga in occasione di una trasmissione televisiva, rivolgendosi proprio al figlio Nicolò che lo accusa di averlo cancellato dalla sua vita: “Io ho giocato cinque anni con tuo papà. Abbiamo fatto un mondiale insieme, penso di conoscerlo abbastanza bene. Mi rifiutò di pensare che sia questo Walter Zenga! È un ragazzo un po’ guascone, non si è fatto mancare niente, veniva ai ritiri con la copertina di Eva2000 perché è un po’ narcisista, in fondo lo siamo un po’ tutti. È un ragazzo di rara sensibilità, ricordati cosa ti dico”.

“Abbiamo fatto due anni le vacanze insieme con la mamma di Jacopo, ancora ricordo Walter con in braccio mia figlia celeste, che la coccolava e giocava sulla spiaggia. Queste cose magari ti mancheranno, ma questi gesti fanno parte della sensibilità di un uomo che non possono sparire improvvisamente”, ha concluso Fulvio Collovati all’indirizzo del figlio Nicolò.

(Live Non è la D’Urso)