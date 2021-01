Zenga, spunta un libro scritto dal figlio contro di lui: “Papà mi chiese di cambiare…”

Non sembra trovare pace la disputa interna alla famiglia di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter. I figli Andrea e Nicolò l’hanno recentemente accusato di non aver mai voluto sviluppare un rapporto con loro, facendo trapelare diversi dettagli anche molto intimi. In difesa di Walter si sono schierati la prima moglie e il primo figlio, Jacopo. Il confronto in atto tra i figli ha trovato come palcoscenico la trasmissione di Barbara D’Urso.

E ieri Barbara D’Urso ha letto in studio la prefazione del libro autobiografico che il figlio Nicolò ha scritto (ma non ancora pubblicato). Le parole sul padre sono dure e taglienti: “Fin da piccolo mio padre mi ha sempre trattato come se fossi un peso, quasi come se gli dessi fastidio. Uno dei primi ricordi che ho risale a quando con mia madre e mio fratello vivevamo a Como. All’epoca lui giocava a Padova e diceva che la vita di città era stressante. In realtà a Padova aveva un’amante con la quale conviveva in pianta stabile. Quando tornava dopo la partita non vedevo l’ora di abbracciarlo ma lui voleva solo leggere la Gazzetta dello Sport in pace”. E poi ancora: “Per anni mi è mancato il coraggio di dirgli quanto mi facesse soffrire vedere che in realtà a fare il padre era capace, semplicemente non lo aveva voluto fare con noi”.

“Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenza e mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo. Mi ha detto che adesso aveva una nuova famiglia ed era giusto che pensasse solo a loro concludendo che per noi non esisteva più, addirittura domandandomi se avevo mai pensato di cambiare cognome”, racconta Nicolò. E su quanto scritto ha concluso: “Del libro non ho parlato alle persone a me vicine perché volevo avere meno opinioni e pressioni possibili, l’avrei comunicato prima della pubblicazione».

(Live Non è la D’Urso)