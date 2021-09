Collymore: “Lukaku per il Chelsea è più importante che Ronaldo per lo United”

Il pensiero dell'ex calciatore: "Non vedo nessun giocatore in Premier League in questa stagione che sia più importante per la sua squadra di Romelu Lukaku"

Tra le colonne del tabloid inglese Mirror, Stan Collymore, ex attaccante, ha parlato così dell'approdo di Romelu Lukaku al Chelsea e di quanto sarà importante il belga per la squadra di Tuchel: "Non vedo nessun giocatore in Premier League in questa stagione che sia più importante per la sua squadra di Romelu Lukaku. Ero un po' scettico nel momento in cui il Chelsea stava sborsando oltre 97 milioni di sterline per il 28enne ad agosto. Non ero sicuro, nonostante tutto quello che aveva fatto in Italia con l'Inter, che fosse un giocatore migliore di quello che il Manchester United ha lasciato andare nel 2018. È troppo presto per dire se avevo ragione o torto, perché ci vorranno dalle 20 alle 25 partite prima di poter davvero giudicare. Ma il fatto che abbia segnato quattro gol in quattro partite già in questa stagione per club e nazionale, realizzando 67 gol in 100 partite internazionali con il Belgio, è un fatto che va a grande favore per il giocatore.