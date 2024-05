Le parole della giornalista: "Il Milan si sta discostando da Conte non per il suo valore, ma per come si incastrerebbe in un meccanismo societario complesso"

Intervenuta ai microfoni di TvPlay, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del mercato del Milan: "Il Milan si sta discostando da Conte non per il suo valore, ma per come si incastrerebbe in un meccanismo societario complesso. Sarri non scalda. Impossibili Mourinho e Mancini. Mercato? Ci sono grosse possibilità che per 80 milioni uno tra Maignan e Theo Hernandez vada via. Rinnovo difficile. C'è la sensazione che un percorso si è chiuso".