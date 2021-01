Colonnese: “Barella giocatore europeo. Inter più forte della Juve, i tre centrali sono imbattibili”

L’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato a Tmw Radio della vittoria della squadra di Conte contro la Juve e della prestazione di Barella

Barella il centrocampista più forte in Italia?

“E’ un giocatore vero, è forte, sa fare tutti i ruoli a centrocampo. E’ migliorato tanto nell’ultimo anno, è un giocatore europeo”.

Come commenta la vittoria dell’Inter?

“Ho sempre detto che l’Inter era più forte della Juventus. La difesa dell’Inter non è paragonabile con quella della Juve. Ha tre centrali fortissimi, che hanno anche avuti cali di tensione ma visti come ieri sono imbattibili. E poi sta ritrovando elementi importanti a centrocampo. In Europa non ha dimostrato il proprio valore, ma in Italia fa paura. L’Inter prima soffriva perché faceva pressing molto avanti, ora lo fa nella propria metà campo. Per questo ora è più solida”.

Come vede la Juventus?

“Nella Juve non si capisce il modulo. Dall’inizio dell’anno ho visto alternarsi tanti giocatori in più ruoli. Non c’è ancora uno schema tattico chiaro. Vedo tanti giocatori fuori ruolo. Forse la società ancora non ha capito la situazione. Il problema c’è”.