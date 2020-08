Colonnese: “Il colpo dell’estate lo farà l’Inter. C’è già più di qualcosa…”

Intervenuto a Tmw Radio l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato della delicata sfida di questa sera contro lo Shakhtar, ma anche del sogno di mercato Lionel Messi:

“Non sarà una partita semplice, per nessuno. Si affrontano due squadre in grandi salute, l’Inter è molto forte e ha dimostrato una condizione di assoluto livello, anche se affronta una squadra che davanti va forte grazie ai suoi brevilinei. Difficile dire chi vincerà: in queste partite abbiamo visto molte cose strane, tranne forse per il Bayern”.

Che ne pensa del momento di Skriniar? Sacrificabile?

“Non so… Se arriva una grande offerta sì, ma bisogna capire. Dopo il lockdown, il valore dei giocatori si è dimezzato: è un giovane, molto forte difensivamente come ha mostrato giocando a quattro. A tre ha sofferto molto, ma sarebbe una scelta importante”.

Godin si è adattato meglio di lui?

“Beh, parliamo di un mostro assoluto. Quando lo sentivo criticare mi veniva da ridere: parliamo di un giocatore troppo forte, era chiaro che avrebbe imparato. Skriniar e De Vrij sono i difensori che hanno mercato, poi andrà compreso anche cosa chiederà l’allenatore. A me Skriniar piace molto, con Conte potrebbe soffrire ma tra lui e De Vrij, è quest’ultimo quello che potrebbe portare la miglior plusvalenza, essendo stato pagato zero”.

Che ricorda di Conte quando l’ha allenato?

“Si vedeva che Antonio aveva già qualità per allenare, quell’anno era secondo di De Canio, ma premeva dietro perché si sentiva già pronto, e le volte che dirigeva lui l’allenamento aveva la carica giusta, voleva essere primo e correre verso un posto da allenatore. Già anni fa faceva quel gioco che mostra oggi nell’Inter, quel 3-5-2 fatto di grande aggressività e forza nell’uno-contro-uno”.

Quale potrebbe essere il colpo dell’estate?

“Messi all’Inter. Sembra un film a lieto fine: il Barcellona è in difficoltà, e dopo vent’anni le storie magari finiscono, aprendo una nuova era. Una società forte come l’Inter può prenderlo, e penso che qui ci sia più di qualcosa”.