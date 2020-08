Barcellona trema, Eto’o: “Via Messi, andrebbe cambiato nome al club! E’ il più forte di sempre”

“A Messi voglio bene come un figlio e mi auguro il meglio per lui ma bisogna fare di tutto perché finisca la sua carriera al Barcellona. A Barcellona abbiamo la fortuna di avere il miglior giocatore del mondo e di tutti i tempi. Se Messi lasciasse Barcellona, bisognerebbe cambiare nome alla squadra”.

E’ questo il commento dell’ex attaccante dei catalani, e dell’Inter, Samuel Eto’o. Il camerunense ha parlato in un’intervista a TyC Sports ripresa dal quotidiano spagnolo ‘As’. “Ho sofferto molto per la sconfitta contro il Bayern, non solo per Leo ma per tutta la squadra. Chi non ha giocato a calcio non può capire”, aggiunge Eto’o.