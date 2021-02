Giornale – L’Inter comanda a Firenze: il totem Lukaku non serve. Prandelli non ha vergogna di…

L’Inter passa con merito al ‘Franchi’ di Firenze e conquista il primato momentaneo della classifica. “Comanda e stavolta per vincere non le serve nemmeno il totem Lukaku. Fiorentina battuta con merito, ben oltre lo 0-2 finale, e primo posto in classifica – scrive Il Giornale -. […] La corsa continua e continua a sembrare avvincente e per nulla scontata”.

Prandelli prova a rovinare i piani dello squalificato Conte: “I viola, indeboliti oltremodo dalle assenze, non hanno vergogna di stare tutti o quasi dietro la linea della palla. L’isolatissimo Vlahovic è l’eccezione: Eysseric più che aiutarlo in attacco, corre a centrocampo al posto di Borja Valero, che se già andava piano a Milano, certo non è ringiovanito a Firenze, e si vede. Prandelli aspetta e punta sul contropiede, togliendo a Conte (squalificato e in contatto telefonico dalla tribuna) l’arma preferita. La partita diventa colla, appiccicosa“.

Poi Barella sblocca con una magia il risultato, Handanovic tiene l’Inter avanti con due prodezze mentre l’asse Hakimi-Perisic chiude i conti nella ripresa e regala i tre punti ai nerazzurri