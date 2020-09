Nazionale Belgio, i tifosi dell’Inter “preoccupati” per Lukaku: “Oggi tutti i giocatori…”

C’è un po’ di preoccupazione nel ritiro del Belgio: come confermato dall’account della nazionale, Brandon Mechele è risultato positivo al coronavirus. Il difensore, che ha già lasciato il ritiro della nazionale, non era andato in campo domenica nella sfida contro la Danimarca.

seguito del test di Brandon positivo al Covid-19, tutti i giocatori e lo staff saranno ritestati oggi”. I tifosi dell’Inter hanno risposto al tweet chiedendo di rimandare immediatamente Romelu Lukaku a Milano… Oggi il Belgio ha comunicato un ulteriore aggiornamento relativo alla situazione: “A