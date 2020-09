Incedibili? Lukaku non è l’unico: “Su un altro giocatore c’è il veto assoluto di tutta l’Inter”

La situazione economica globale impone dei ragionamenti lucidi sul mercato. Ovviamente anche all’Inter, dove si ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per finanziare una grande campagna acquisti in entrata, serve operare anche in uscita. Per quasi tutti i componenti della squadra, infatti, da Viale della Liberazione ascolteranno, qualora arrivassero, offerte adeguate. Così anche per elementi prestigiosi come Eriksen e Lautaro Martinez.

Sotto la voce incedibili, invece, c’è sicuramente Romelu Lukaku, il perno sul quale si poggerà la squadra del 2020-21. Il belga, voluto fortemente da Conte, ha dimostrato di valere quanto speso per lui la scorsa estate. Ma non è l’unica colonna della squadra che verrà. Perché nessuno, ma proprio nessuno, all’Inter vuole privarsi di Niccolò Barella, che ha ripagato l’investimento fatto dalla società (quasi 50 milioni di euro) con prestazioni davvero importanti. Scrive Tuttosport:

“A centrocampo nessuno vuole privarsi di Barella, fortemente voluto da Conte la scorsa estate. Ha risposto alla prima annata con una grande squadra in modo soddisfacente, con alcune prestazioni di alto livello. Forse è l’unico centrocampista universale a disposizione di Conte. L’incedibile per antonomasia dell’Inter è in attacco. Si tratta di Romelu Lukaku, altro pupillo di Conte, che ha giustificato sul campo l’insistenza dell’allenatore salentino per averlo a ogni costo la scorsa estate“.

(Fonte: Tuttosport)