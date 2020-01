Compagnoni: “Eriksen? Tra i top fino a qualche anno fa, poi ha avuto una flessione. Conte…”

Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così delle ultime novità di mercato in casa Inter:

“Con Moses e Young l’Inter si è rinforzata molto sulle fasce. Eriksen? Fino a un paio di anni fa era tra i top 4/5 al mondo, poi ha avuto flessione e bisogna capire il motivo. Non si può dubitare che possa tornare sui livelli del passato, è un classe 1992. Ma non sarà facile collocarlo tatticamente. Al Tottenham non ha mai fatto il regista, ha fatto il trequartista e anche l’esterno a sinistra nell’attacco a tre. Quando Conte dice che non ci sono soldi, non è mica vero. Eriksen è un bell’investimento, 20 milioni più 10 di ingaggio per 4 anni. Young e Moses non prendono noccioline, Suning sta facendo il suo. L’appello di Conte è stato ascoltato, Conte ha fatto il suo in campo e la società investe”.