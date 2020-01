Compagnoni: “Lukaku-Lautaro sono il valore aggiunto dell’Inter. Mercato? Faccio fatica a…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato della coppia d’attacco dell’Inter, Lautaro-Lukaku, e del mercato dei nerazzurri. “Sono straordinariamente complementari. Io credo che il segreto dell’Inter, al di là del grandissimo lavoro di Conte, sia dovuto al rendimento di questi due attaccanti. Lautaro e Lukaku sono fatti per giocare insieme in questo sistema di gioco e sono il valore aggiunto dell’Inter. Eriksen è uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Europa. Giroud è il centravanti della Francia campione del mondo. Young era il capitano del Manchester United. Moses da titolare ha vinto una Premier con Conte. Quattro rinforzi così a gennaio faccio fatica a ricordare una società che si è mossa in modo così importante a gennaio“.

