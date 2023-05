Inter, Compagnoni: “A Siena nel 2010 mi arrivò una soffiata su Mourinho da…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport da Budapest, Maurizio Compagnoni, commentatore, ha parlato così di Jose Mourinho e del suo futuro: "Io ero a Siena quando l'Inter vinse lo scudetto con gol di Milito e seppi a fine partita che Mourinho sarebbe andato via, mi arrivò questa soffiata da un protagonista. Ma quello che mi fece pensare che sarebbe andato via era il fatto che mentre festeggiava lo scudetto, Mourinho era commosso e piangeva: lui era già abituato ai trionfi. Secondo me domani dalle sue espressioni capiremo qual è la verità sul suo futuro".