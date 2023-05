Pavard, passi importanti Inter: “Lui gradisce. Club pronto ad accontentare il Bayern”

E' ancora, a distanza di cinque mesi, Benjamin Pavard il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa quest'estate. Milan Skriniar lascerà il club a parametro zero e, dopo aver provato a prenderlo lo scorso gennaio, Marotta e Ausilio sono tornati con forza sul centrale francese che va in scadenza col Bayern Monaco nel 2024 e che ha già comunicato la decisione di non rinnovare il suo contratto.