G All ad un prezzo speciale e in regalo la prima pagina della Gazzetta sulla seconda stella dell’Inter

Scopri tutti i dettagli dell'abbonamento a G ALL. Per te anche la possibilità di vincere una visita nella Trophy room nella sede dell’Inter a Milano, accompagnato da una vecchia gloria nerazzurra

Sulla scia dello scudetto nerazzurro, l'abbonamento a La Gazzetta dello Sport è in promozione con l'80 per cento di sconto. Ma c'è di più. Inclusa nel prezzo, la stampa della prima pagina della Rosea (in formato 50x70 cm) della vittoria della squadra di Inzaghi su carta di alta qualità! E non solo, gli abbonati a questa promozione avranno la possibilità di partecipare al concorso per vincere uno dei 10 posti alla visita della Trophy room nella sede dell’Inter a Milano, assieme a un'ex gloria nerazzurra.