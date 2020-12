Inter, testa al Napoli: le condizioni di Hakimi e Sanchez. GdS: “Conte talmente soddisfatto che…”

Antonio Conte è contento della prova della sua Inter alla Sardegna Arena, con il successo per 3-1 in rimonta sul Cagliari nell’ultimo quarto d’ora. La Gazzetta dello Sport svela un particolare retroscena: “È talmente soddisfatto che ai giocatori ha concesso per oggi una giornata di riposo, fatto insolito considerando che tra 48 ore è in programma Inter-Napoli“.

La Rosea offre gli ultimi aggiornamenti sui due calciatori usciti malconci dalla sfida contro i rossoblù di Eusebio Di Francesco: “Non preoccupano le condizioni di Hakimi (solo una contusione al polpaccio), da valutare invece quelle di Sanchez, affaticato”.