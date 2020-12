GdS – Pazza Inter, altra rimonta. Conte, nell’emergenza svelato il piano-B: decisive 3 correzioni

“Vedi che c’è il piano-B. E nell’emergenza non era più possibile nasconderlo“. Antonio Conte riesce a ribaltare il risultato a Cagliari passando al 4-3-1-2 con Sensi mezzala-trequartista, Sanchez dietro a due attaccanti, Barella super ed Eriksen fuori. “Perdere con il Cagliari dopo la botta di Champions avrebbe scatenato una tregenda, messo forse in discussione l’intero progetto, insinuato parole proibite come “crisi”. Conte svela quindi le carte, ribalta squadra e risultato nel quarto d’ora finale, e vince un match da chiudere ben prima” scrive La Gazzetta dello Sport.

L’Inter continua ad essere pazza – sono dieci i punti guadagnati da svantaggio, solo il Manchester United (15) ha fatto meglio nei 5 top campionati – ma soprattutto alternativa rispetto al classico 3-5-2 di Conte: “La prima correzione è Hakimi per Perisic, necessaria. Ma al di là dell’infortunio, che lo toglie di mezzo presto, il figlio del vento sembra ancora nipotino di una leggera brezza. Il resto di Conte è decisivo. Prima Sensi per Eriksen al 13’, poi Lautaro per Bastoni al 27’ e nuovo sistema: 4-3-1-2 con Sensi mezzala offensiva e Sanchez più la LuLa. Una novità che si incastra alla perfezione con la scelta di DiFra: addio 4-2-3-1, attento, posizionale, fastidioso, retto dalla coppia a ciclo continuo Marin-Rog, ecco il 5-2-3 in teoria più sicuro, di fatto psicologicamente sbagliato. Il Cagliari arretra e l’Inter fa l’Inter ‘finale’“.