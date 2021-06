Calhanoglu-Inter, Condò: “Operazione sensata stante la situazione. Eriksen…”

Ospite di Calciomercato L'Originale, Paolo Condò ha parlato così dell'operazione Calhanoglu-Inter dopo quanto accaduto ad Eriksen

"Operazione sensata stante la situazione attuale, sono convinto che sia meno forte di Eriksen anche se Eriksen aveva cominciato a dare il suo contributo all'Inter da poco. Non ho perso tutte le speranze di rivedere giocare Eriksen in Italia, non solo a giocare a calcio. L'Inter si è cautelata con un giocatore di cui ha parlato solo l'ingaggio".