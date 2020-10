Genoa-Inter, Condò: “Eriksen non lo boccio. Se Barella avesse sostituito Brozovic…”

Al termine di Genoa-Inter, Paolo Condò ha commentato la vittoria dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. Questo il commento del giornalista: “Secondo me c’è stata una strepitosa prestazione dei difensori del Genoa. Eriksen nel primo tempo ha fatto tre buoni passaggi, ma è verissimo che è stato Barella quello che ha dato l’impatto energetico alla partita. Comunque io non boccio Eriksen in questa gara, se Barella avesse sostituito Brozovic avrebbe avuto più o meno lo stesso impatto“.

(Sky Sport)