VIDEO / Genoa-Inter 0-2: tra certezze e sorprese tornano i tre punti in casa nerazzurra

GENOVA – Dopo lo stop in campionato e il pareggio in Champions League, torna alla vittoria l’Inter e lo fa sul campo del Genoa, trascinata dai gol di Lukaku e D’Ambrosio. Gara quadrata da parte nei nerazzurri che non rischiano nulla a Marassi e colpiscono nella ripresa dopo un primo tempo dove hanno comunque prodotto grande mole di gioco senza però trovare la via del gol.

Seconda gara consecutiva di Eriksen, l’uomo più atteso oggi. Il danese conferma i progressi e si rende protagonista di alcune giocate da appuntare, il cambio con Barella porta maggiore vivacità ed è proprio da una giocata del centrocampista nerazzurro che nasca il vantaggio di Lukaku.

Il raddoppio di D’Ambrosio arriva dopo 10 minuti, con il difensore lesto ad inserirsi su una girata di testa di Ranocchia su corner che probabilmente sarebbe finita in rete. Nel finale si rivede Nainggolan e debutta Pinamonti che ha una buona chance per fissare il risultato sul 3 a 0. Nota a margine, la prova di Darmian, sicuramente il migliore in campo. Impiegato a destra e sinistra, gioca con naturalezza e disinvoltura, un autentico valore aggiunto per Conte.