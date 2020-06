Condò: “Eriksen, grossa aggiunta tattica. Lautaro, tutt’altro che certo l’addio. L’Inter…”

Paolo Condò, a Skysport, ha parlato dell’Inter di Conte e di come dovrà affrontare la ripresa del campionato a partire da oggi. Queste le parole del giornalista: «Ha ragione l’allenatore nerazzurro quando dice che non c’è una distanza abissale da Juve e Lazio, qualora vincesse con la Samp. È anche giusto che ragioni così. Le prime otto partite sono prive di asperità, sono tappe abbastanza collinose, non ci sono grandi montagne. La prima partita effettivamente complicata arriverà dopo nove turni, alla volata finale, con la Roma. Conte ha impostato una volata sprint e dal punto di vista fisico ha fatto qualcosa di più. E ha fatto anche qualcosa in più dal punto di vista tattico. Perché il messaggio non esplicito, ma evidente, dopo gennaio è che non aveva tempo di studiare una nuova collocazione per Eriksen. Quello che è successo ha dato all’allenatore il tempo e non si è fatto crescere l’erba sotto ai piedi. Ha lavorato con il danese, su di lui, lo abbiamo visto in Coppa Italia e credo che a partire da stasera si vedrà in pianta stabile in campionato. Questa è una grossa aggiunta tattica».

-A centrocampo non ci saranno Brozovic e Sensi per infortunio, ma Conte deve ritrovare soprattutto Lukaku e Lautaro…

L’Inter non è andata in finale di Coppa Italia perché non ha funzionato la sua coppia di attaccanti. Questo è il motivo fondamentale. Lukaku ha un fisico per il quale puoi prevedere un ingresso nel massimo della forma dopo un mese di calcio. Lautaro dovrebbe fare prima. Personalmente credo poco a semplificazioni come ‘ha la testa al Barcellona’ perché è un professionista che ha già dato abbondanti prove di sé. Fino a quando resterà all’Inter, e io sono tutt’altro che certo che andrà al Barcellona, lui cercherà di vincere con i nerazzurri a prescindere da quanto dura il suo contratto. Con la Samp mi aspetto un sensibile passo in avanti.

(Fonte: SS24)