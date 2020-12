Condò: “Gruppo Inter fatto di pazzi scatenati. Ottavi? Se posso dare un suggerimento…”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato negli studi di Sky Sport della vittoria dell’Inter in casa del Borussia Moenchengladbach:

“L’Inter ha fatto una di quelle partite che fanno crescere i suoi giocatori. Bastoni si è trovato con la palla in mezzo a cinque e l’ha tenuta fino a che non ha ottenuto il fallo. Bastoni uscirà ingigantito da questa partita, Barella ha già fatto il percorso è un centrocampista di caratura internazionale. Il gruppo dell’Inter è un gruppo di pazzi scatenati. Se posso dare un suggerimento all’Inter: andare in vantaggio 1-0 con lo Shakhtar e tenerlo lì. La classe media fa la differenza: Darmian, Gagliardini…”.