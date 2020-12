Condò: “Inter, finita la luna di miele di Villa Bellini. Conte leader solo in tempo di guerra”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Borussia Moenchengladbach-Inter, Paolo Condò ha presentato così quella che è una gara senza appello per la squadra di Antonio Conte:

“Conte ha riacceso la radio, ha ripetuto quanto detto dopo la gara contro l’Atalanta della passata stagione. Ha determinato la fine della luna di miele nel patto di Villa Bellini. Per la durezza degli argomenti trattati, ha dimostrato di avere nuovamente quella grinta di prima. Ci sono dei leader in tempo di pace e in tempo di guerra: Conte in tempo di pace non funziona, ma solo in tempo di guerra“.

(Fonte: Sky Sport)