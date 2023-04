Condò: “Inter, adrenalina da dentro o fuori unico propellente. Non c’è coerenza, inutile…”

"Attorno all’Inter s’è ormai creata la narrazione dell’adrenalina da “dentro o fuori” come unico propellente, e in effetti il gruppo di Inzaghi ricorda quei plotoni condannati a guardare sempre avanti, perché dando fuoco ai ponti attraversati si sono vietati ogni ritirata. L’Inter di campionato è quinta e tende al peggio (4 punti nelle ultime 6 gare), l’Inter di Champions si è lasciata dietro il Barcellona e il Porto".

"Non c’è coerenza, e giunti ad aprile è inutile cercarla: si procede in rotta di collisione col Benfica, prodigio che dopo aver incassato follie in estate con Nuñez e in gennaio con Fernandez propone al mercato — suo sbocco tradizionale — il centravanti Gonçalo Ramos (21 anni, 25 gol, un caterpillar che al Mondiale ha tolto il posto a Ronaldo). Che il Benfica giochi meglio dell’Inter è un’ovvietà, ma stasera ha mezza difesa fuori e la sua vita non finisce con la Champions. Chissà se la cosa lo avvantaggia".