Condò: “Inter ‘copetera’, da Lukaku prontezza notevole. Il segnale…”

Le parole del giornalista negli studi di Sky Sport a proposito della vittoria dei nerazzurri in Champions League

Queste le sue considerazioni: "L'Inter si è confermata 'copetera'. Ci sono stati momenti di grande Porto, poi altri nei quali l'Inter ha ripreso il controllo delle operazioni e decisamente in mano la partita, soprattutto negli ultimi 15'. Lukaku nel gol ha avuto una prontezza notevole nel riprendere il pallone che era finito sul palo. L'Inter crea occasioni una dopo l'altra anche in partite in cui soffre, questo è un buon segnale".