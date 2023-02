Inzaghi: “È solo il primo round. Dzeko? Mi è bastato vederlo esultare al gol di Lukaku”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria casalinga contro il Porto negli ottavi di finale di Champions

Il primo round se lo aggiudica l'Inter . I nerazzurri si impongono a San Siro sul Porto per 1-0, decide la gara Romelu Lukaku. Al termine della gara, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi:

Ci sei rimasto male per l'atteggiamento di Dzeko?

"Anche io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo. Mi è bastato vederlo quando si è alzato a esultare per il gol di Lukaku. In questi mesi non ha fatto tanto, ma tantissimo".