Condò: “Inter fedele a se stessa. Se sul pullman qualcuno ha estratto una bottiglia…”

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò analizza la vittoria dell'Inter in casa del Bologna

Nonostante qualche difficoltà, l'Inter è uscita dal Dall'Ara con tre punti fondamentali in chiave scudetto. Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò analizza la vittoria della squadra di Conte. "Gli scudetti si festeggiano con il conforto dell’aritmetica, e altre dieci partite da giocare dicono che all’Inter manca ancora un quarto del suo calendario. Se però sul pullman del ritorno a Milano, qualcuno ha estratto dal frigo-bar una bottiglia di champagne, non pensiamo che Conte l’abbia sequestrata".

"Anzi, due dita di bollicine le avrà bevute anche lui perché la vittoria di Bologna ha allargato il vantaggio sulle inseguitrici a dimensioni extralarge. A nove vittorie consecutive l’Inter forse non vola più, ma marcia con sicurezza e decisione verso il traguardo. L’ultima sosta per le nazionali mischiata alla nuova diffusione del virus ha rimescolato ancora una volta le carte: ma mentre dietro alcune rivali hanno perso il passo, l’Inter è rimasta fedele a se stessa, pratica e vincente. Ed è per questo che Conte avrà accettato quel bicchiere".