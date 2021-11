Condò: “L’Inter ha finito l’Erasmus. Ottime chance di passare il turno”

Le considerazioni dell'opinionista negli studi di Sky Sport a proposito dei nerazzurri vittoriosi in Transnistria

Al triplice fischio di Sheriff Tiraspol-Inter, Paolo Condò ha parlato negli studi di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "L'Inter ha finito l'Erasmus. Ha imparato a stare in Europa e i 6 punti contro lo Sheriff sono molto meno banali di quanto possano sembrare. Ha fatto quello che doveva fare, ciò che nelle passate edizioni di Champions non le era riuscito. Il passaggio del turno non è ancora matematico, ma ha ottime possibilità".