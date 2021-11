Sheriff-Inter 1-3 risultato finale: missione quasi compiuta, ora non si deve mollare

I nerazzurri dovranno dare il tutto per tutto per tornare in corsa nel girone di qualificazione alla fase finale di Champions contro lo Sheriff

Redazione1908

TIRASPOL -Missione quasi compiuta per gli uomini di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro aveva richiesto a gran voce i 6 punti contro lo Sheriff e questi sono arrivati. Parte subito forte l'Inter contro la formazione moldava, autentica rivelazione del girone, martellando gli avversari che arrivano alla prima conclusione in porta al minuto 73. Prova a sfondare subito per vie centrali la squadra di Inzaghi ma non riesce a trovar spazio tra le maglie dello Sheriff che concede ampiezza di gioco ma poca profondità. Lotta su ogni pallone Lautaro con Vidal in autentica serata di grazia. Proprio i due confenzionano la prima palla gol con il Toro che non riesce a piazzare il colpo. Arriva il momento di Dzeko che in due occasioni prova ad impensierire l'estremo difensore moldavo e ancora Lautaro che centra in pieno il palo dopo un costante fraseggio da parte dei nerazzurri.

SHERIFF TIRASPOL 1-3 INTER

22:48 - 3 nov TERMINA L'INCONTRO, L'INTER SUPERA LO SHERIFF PER 3 A 1 91° 22:47 - 3 nov Gol dello Sheriff- Traorè supera di testa Handanovic trovando la deviazione su calcio di punizione 22:45 - 3 nov DUE MINUTI DI RECUPERO 84° 22:40 - 3 nov SOSTITUZIONE INTER - FUORI DE VRIJ DENTRO RANOCCHIA 82° 22:38 - 3 nov RETEEEE!!! TERZO GOL DELL'INTER!!! SANCHEZ!! APPENA ENTRATO IL NINO ENTRA RUBA PALLA AL DIFENSORE E CALCIA FORTE SUPERANDO L'ESTREMO DIFENSORE MOLDAVO 81° 22:36 - 3 nov SOSTITUZIONE INTER - FUORI LAUTARO E DZEKO DENTRO SANCHEZ E CORREA 76° 22:32 - 3 nov Fase di gestione da parte dei nerazzurri che fanno correre lo Sheriff con un costante fraseggio 73° 22:28 - 3 nov SOSTITUZIONE SHERIFF - FUORI KOLOVOS DENTRO BRUNO 71° 22:27 - 3 nov Qualche problema per Vidal che si tocca il ginocchio dopo l'ennesimo recupero 70° 22:25 - 3 nov Girata rapida di Lautaro in area che raccoglie un pallone vagante dopo una discesa di Perisic. Conclusione bloccata 67° 22:22 - 3 nov AMMONITO SKRINIAR 65° 22:21 - 3 nov RETEEEE!!! RADDOPPIO INTER!!! SKRINIAR!!! CORNER DI BROZOVIC, STACCA DE VRIJ, RESPINGE L'ESTREMO MOLDAVO CHE TROVA LESTO SKRINIAR A RIBADIRE IN RETE!!! 64° 22:19 - 3 nov SOSTITUZIONE INTER - FUORI DIMARCO DENTRO PERISIC 63° 22:18 - 3 nov AMMONITO COSTANZA 62° 22:17 - 3 nov AMMONITO KOLOVOS 61° 22:16 - 3 nov SOSTITUZIONE SHERIFF - FUORI ADDO DENTRO RADELIJIC 60° 22:15 - 3 nov Sinistro a giro di Thill, conclusione che termina ampiamente fuori 57° 22:13 - 3 nov Prima parata di Handanovic su conclusione di Castaneda dal limite. 54° 22:09 - 3 nov RETEEE!!!!! BROZOVIC!!! GRAN LAVORO DI VIDAL CHE VINCE DUE RIMPALLI, SERVE BROZOVIC CHE STERZA AL LIMITE E CONCLUDE CON UNA RASOIATA IMPRENDIBILE!!! 50° 22:06 - 3 nov AMMONITO CRISTIANO 49° 22:04 - 3 nov Avvio di ripresa deciso da parte dei nerazzurri che provano subito a spingere sull'acceleratore 47° 22:03 - 3 nov Dimarco per Lautaro che sterza in area e invita al cross Dimarco. Traversone dell'esterno, arpiona il pallone Athanasiadis 22:00 - 3 nov INIZIA LA RIPRESA 22.00 22:00 - 3 nov SOSTITUZIONE INTER - FUORI DARMIAN DENTRO DUMFRIES 21.59 21:59 - 3 nov Tornano in campo le due squadre, Simone Inzaghi sostituisce Darmian con Dumfries 21.45 21:46 - 3 nov TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO. SQUADRE A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0 21:45 - 3 nov NESSUN MINUTO DI RECUPERO 44° 21:45 - 3 nov Combinazione Brozovic-Lautaro, palla dentro per il Toro che però non riesce a trovare Dzeko con l'ultimo tocco 42° 21:42 - 3 nov AMMONITO DARMIAN 39° 21:40 - 3 nov Palo di Lautaro! Conclusione del Toro dalla distanza, tiro che si infrange sul palo. Sulla respinta non riesce ad arrivare Darmian 36° 21:36 - 3 nov Calcio di punizione Inter calciato da Dimarco, conclusione da buona distanza ma tiro che si spegne sulla barriera 34° 21:35 - 3 nov AMMONITO ADDO 33° 21:34 - 3 nov Giocata pazzesca di Dzeko che addomestica un traversone di petto mandando fuori tempo due marcatori poi subisce l'uscita dell'estremo dello Sheriff che gli mura la conclusione 31° 21:32 - 3 nov Bastoni per Dimarco, palla difficile per l'esterno che non riesce ad arrivare al cross 29° 21:30 - 3 nov Altra occasione per l'Inter! Prima Lautaro di testa viene anticipato da Cristiano sulla linea di porta, poi ci prova Darmian con un diagonale dal limite, palla che esce di poco 28° 21:28 - 3 nov Doppia occasione Inter! Lautaro riceve su corner, prima conclusione dall'altezza del secondo palo, respinta, seconda opportunità, murata anche questa volta 25° 21:26 - 3 nov Lotta Vidal che recupera palla e mette al centro per Dzeko che controlla e invita al tiro Dimarco. Conclusione respinta 23° 21:24 - 3 nov Fischiato un calcio di punizione dubbio per lo Sheriff con Vidal che ruba palla ponto all'affondo con superiorità numerica in transizione offensiva 19° 21:19 - 3 nov Combinazione Lautaro-Dzeko, conclusione del bosniaco dal limite che non trova il giro. Tiro che termina fuori 18° 21:18 - 3 nov Chance Inter! Corner di Dimarco sul secondo palo, Dzeko ben posizionato la tocca di testa ma non riesce a centrare la porta da distanza ravvicinata 17° 21:17 - 3 nov Altro calcio di punizione Inter. Mette al centro Dimarco, Cristiano in anticipo su tutti mette in corner 14° 21:15 - 3 nov Traversone dalla trequarti di Barella per Lautaro che impatta di testa. Girata che termina al lato 12° 21:13 - 3 nov Velo di Lautaro per Dzeko, palla di ritorno del bosniaco per il Toro che prova a servire Vidal, anticipato, palla che arriva a Brozovic che calcia da fuori, conclusione respinta 10° 21:11 - 3 nov Rischio di Addo con un passaggio orizzontale che per un pelo non viene intercettato da Dzeko 8° 21:08 - 3 nov Occasione Inter! giocata di Vidal che entra in area e invece di calciare in porta serve Lautaro che liscia la conclusione dall'altezza del dischetto 7° 21:07 - 3 nov Traversone di Bastoni a cercare Lautaro, anticipato da Cristiano. Buona trama offensiva da parte dei nerazzurri 5° 21:05 - 3 nov Buona copertura di Bastoni che chiude su Castaneda. Primo corner dell'incontro per lo Sheriff 4° 21:04 - 3 nov Calcio di punizione Inter dalla trequarti, scodella Dimarco, palla dentro che termina tra le braccia dell'estremo difensore moldavo 2° 21:03 - 3 nov Toccato duro Vidal nel cerchio di centrocampo da Addo. Calcio di punizione Inter 1° 21:01 - 3 nov Sventagliata di De Vrij a cercare Darmian che viene pescato in fuorigioco 20:59 - 3 nov SQUADRE SCHIERATE IN CAMPO, TUTTO PRONTO, INIZIA IL MATCH. PARTITI! 20.57 20:57 - 3 nov Squadre in campo per il quarto turno del girone di qualificazione alla fase finale di Champions League. Pochi minuti al calcio d'inizio di Sheriff-Inter 20.23 20:28 - 3 nov Pochi minuti al calcio d'inizio di Sheriff-Inter. Squadre che stanno ultimando il riscaldamento sul terreno di gioco e si apprestano a scendere in campo 20:28 - 3 nov CALCIO D'INIZIO ORE 21.00

LA RIPRESA - Inter che esce determinata dal tunnel nella ripresa e trova il vantaggio con Brozovic che supera con una rasoiata di destro Athanasiadis. Si sblocca l'Inter che con maggior tranquillità indirizza la partita come vuole. Ci pensa Skriniar a mettere in ghiaccio il match su corner calciato sempre da Brozovic. Gara in cassaforte e girandola di cambi con Sanchez che trova la rete 50 secondi dopo il suo ingresso.

LA CLASSIFICA - L'Inter si porta al secondo posto in classifica, alle spalle del Real Madrid, superando lo Sheriff, in attesa di gara 5 al Meazza dove arriverà lo Shakthar di De Zerbi.

Questa la formazione ufficiale

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): 30 Athanasiadis; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 31 Thill, 21 Addo; 9 Traore, 22 Kolovos, 10 Castaneda; 17 Yakhshiboev.

A disposizione: 1 Celeadnic, 33 Pascenco, 6 Radeljic, 8 Belousov, 16 Julien, 19 Cojocari, 77 Bruno, 98 Cojocaru.

Allenatore: Vernydub.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Felix Zwayer (GER).

Assistenti: Rafael Foltyn e Marco Achmüller (GER).

Quarto Uomo: Sven Jablonski (GER).

VAR: Marco Fritz (GER).

Assistenti VAR: Harm Osmers (GER).