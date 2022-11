Condò: “Juve-Inter? Se Napoli vince contro l’Atalanta, diventa uno spareggio”

L'analisi del giornalista: "Il Tottenham è perfetto per noi per parlarne e anche per l'Inter, che avrebbe delle chance di passare"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così dell'Inter in vista del prossimo turno di Champions League: "Agli ottavi preferirei il Tottenham di Conte rispetto a Chelsea e City: è perfetta per noi per parlarne e anche per l'Inter, che avrebbe delle chance di passare il turno. Juve-Inter? Molto dipenderà da cosa farà il Napoli: dovesse vincere andrebbe a +13 e +11. Un pareggio sarebbe inservibile, la partita diventerebbe davvero uno spareggio e solo una potrebbe pensare di rientrare. La Juve è distante e non ha fatto vedere cose che ti fanno pensare ad una rimonta".