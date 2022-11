Conferenza Inzaghi: “Distanze accorciate, partita seria. Ho avuto risposte da…”

"E' stato difficile ma ho avuto risposte anche da chi ha giocato meno. Secondo me abbiamo fatto una partita seria e organizzata. In questo girone abbiamo dimostrato che le distanze si sono accorciate. Doppio confronto con il Liverpool l'anno scorso e poi il Bayern quest'anno. Ce la siamo giocata in tutte quattro le gare. La differenza la fanno i particolari, dovevamo essere più attenti sul gol su calcio piazzato. Correa? Gli attaccanti siamo riusciti a cercarli troppo poco nel primo tempo, nel secondo tempo meglio. Lauti e Correa hanno cercato di aiutarci, poi le distanze sono aumentate e il Bayern aveva grandi giocatori di corsa", ha concluso il mister in conferenza.