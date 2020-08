Condò: “EL? Inter sfortunata. Ndombele? Voto 8, su di lui una sola perplessità”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato così dell’ipotesi Ndombele per l’Inter:

“Ndombele è un giocatore da 8, ha tantissima potenza e qualità. E’ un box to box, non lo conosco ma una sola perplessità: Mourinho e Conte, anche se in maniera diversa, sono caratterialmente molto vicini. Mourinho ha rotto in maniera totale con Ndombele, ora se entra nella rosa di Conte vedremo come andrà”.

ATALANTA-INTER – “L’Atalanta ci mette 11 giorni per riprendersi in vista del PSG, l’Inter ha avuto sfortuna. Gioca nel primo giorno di Europa League, il primo giorno e non il secondo come la Roma. E l’avversario ti fa sudare le sette camicie, il Getafe è una squadra rognosissima. Se lo batte, poi ha una strada facile verso la finale”.