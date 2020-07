Stampa Uk – Perisic nel limbo all’Inter, Mourinho ci ripensa

Il Bayern Monaco non ha riscattato Ivan Perisic e su di lui si riaccendono i fari della Premier League. Il tabloid inglese Daily Express parla del croato in chiave Tottenham. Pallino di Mourinho, fin dai tempi dello United, il giocatore sarebbe di nuovo nella lista del mercato del portoghese. Quando allenava il club di Manchester lo aveva chiesto alla dirigenza che però si era rifiutata di spendere 45-50 mln per il cartellino del giocatore. Con il club tedesco nella scorsa stagione ha fatto sei gol e ha fornito 10 assist nonostante un infortunio alla caviglia, raccogliendo 31 presenze.

“Si ritiene che il manager dell’Inter Antonio Conte non abbia intenzione di utilizzare Perisic la prossima stagione, lasciando il giocatore nel limbo. Ma potrebbe esserci una soluzione all’orizzonte con il tecnico del Tottenham Mourinho interessato a portare il versatile esterno a nord di Londra. Il tattico portoghese ha annunciato pubblicamente il suo desiderio di firmare Perisic durante i suoi giorni all’Old Trafford ed è rimasto sconcertato dalla decisione del club di firmare invece Alexis Sanchez”, si legge nell’articolo dello stesso quotidiano.

Lo stesso giocatore che ora l’Inter vorrebbe riscattare dal club inglese nonostante le difficoltà del caso. Intrecci del destino.

