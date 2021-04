Condò: “Inter? Dire che chi vince gioca male è una puttanata. La colpa è di…”

Le parole del giornalista: "L'Inter lo paragono ad un mezzofondista che corre i 10mila metri che ha un bel po' di vantaggio, quando mancano due giri e si volta per guardarsi indietro"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante il programma "Tutti Convocati", Paolo Condò, giornalista di Sky Sport e di Repubblica, ha parlato così dell'Inter, che sta dominando il campionato di Serie A: "L'Inter lo paragono ad un mezzofondista che corre i 10mila metri che ha un bel po' di vantaggio, quando mancano due giri e si volta per guardarsi indietro. La discussione sulla qualità del gioco viene fatta sulla base delle ultime partite mentre l’Inter giocò contro Milan e Juve due partite sontuose. Colpa di noi media per far vendere: tiriamo fuori la storia che l’Inter vince ma gioca male. Dire che chi vince gioca male è una puttanata", conclude senza giri di parole.