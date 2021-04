Rinnovi, l’Inter blinda i propri gioielli: Lautaro e Brozovic i primi, il piano

L'attaccante argentino e il centrocampista croato prolungheranno a breve i loro contratti, poi toccherà agli altri big

"L'attaccante, dopo aver dato il benservito agli storici agenti Beto Yaque e Rolando Zarate, firmerà, non appena sarà possibile, il prolungamento del contratto con l'Inter sino al 2024. Via la clausola di rescissione e intesa da 4,5 milioni per stagione più bonus. Per trovare ufficialmente un nuovo procuratore – con Marcelo Simonian e Alejandro Camano in pole – ci sarà tempo. Anche Marcelo Brozovic seguirà la strada tracciata dall'argentino (e in primis da Milan Skriniar) e col suo Epic Team tratterà in prima persona, e a fine stagione, con l'intenzione di strappare almeno un triennale, il contratto in scadenza nel 2022".