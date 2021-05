Condò: “L’Inter ha aperto una rivoluzione, è stata la migliore. C’è una cosa che impressiona”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha reso onore alla stagione dei nerazzurri, chiusa con lo scudetto

"Chi metto in copertina per lo scudetto dell'Inter? Non si può non mettere Antonio Conte. La cosa impressionante è che nel girone di ritorno i nerazzurri hanno davvero sbaragliato il campo. E' la prima a vincere, in ordine di tempo, uno dei primi 5 campionati europei. In un panorama ancora molto fluido sia in Francia che in Spagna, in Italia la questione si è chiusa con ampio anticipo. E' il segnale che l'Inter è stata ogni punto di vista la squadra più forte di questa stagione. L'Inter sta partecipando a una rivoluzione, avendo posto fine alla dominante striscia della Juventus. Ha aperto un nuovo decennio, che sarà molto più combattuto. Suning, fino alla scorsa estate, ha fatto cose straordinarie. Poi, è successo quello che è successo in Cina. Se riuscirà a rinnovare gli investimenti, il ciclo partirà, perché questa è una squadra giovane. Marotta è il più grande dirigente italiano, ha raccolto l'eredità di Galliani. Vorrei segnalare due nomi per il futuro: Hakimi, che è la vendetta dell'Inter sul Real Madrid sul caso Roberto Carlos, e Eriksen, che secondo me non è ancora riuscito a far vedere tutto".