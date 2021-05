Conte: “Inter scelta per adrenalina, un gol ha cambiato il nostro anno. Ora godere”

Le parole di Antonio Conte celebrano un'impresa straordinaria, quella nerazzurra del 19° scudetto. Il tecnico ha parlato anche di quanto sia stata importante la scorsa stagione.

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Inter TV il grande successo realizzato con la sua Inter: "Rilassato? Adesso siamo sicuramente più sereni. Felici sicuramente. E' stato raggiunto un traguardo bellissimo. E' inevitabile che il ringraziamento va a tutti i calciatori, a tutte le persone che hanno lavorato con noi. A tutti quelli che hanno reso possibile che si realizzasse questo sogno. Sono contento per i tifosi, dopo tanti anni di attesa abbiamo vinto uno scudetto. Vincerlo anche con quattro giornate di anticipo significa che è uno scudetto strameritato. Abbiamo meritato, non ci sono altre parole o altri aggettivi per descrivere la grandezza di quanto abbiamo fatto. Abbiamo vissuto diversi momenti. Siamo stati bravi a gestire il momento più difficile, con l'uscita dalla Champions. Sono piovute critiche su tutti, a me per primo perché sono il responsabile. Era giusto accadesse, sono il responsabile. C'è stato un momento in cui ci siamo dovuti compattare. A Cagliari con il gol di D'Ambrosio altro momento particolare. Perdevamo una partita che potevamo vincere in maniera larga. Poi c'è stato Danilo che ha fatto questo gol ed è cambiata un po' la nostra stagione. Abbiamo trovato continuità di risultati. Abbiamo fatto una crescita importante e poi abbiamo iniziato questa cavalcata".

"Entrare nella storia dell'Inter? E' motivo di grandissima soddisfazione e di orgoglio da parte mia. Iniziare questa avventura con l'Inter non è stata una scelta facile per tanti motivi. Potevo fare scelte, diverse e più comode. Sono per fare scelte che mi danno adrenalina e che mi portano a fare qualcosa di straordinario. Penso che questi due anni all'Inter siano stati due anni intensi e straordinari. Non scordo l'anno scorso. Penso sia stato un anno importante, secondo posto, finale di El. Siamo stati protagonisti anche l'anno scorso. Quest'anno siamo riusciti a crescere e ad aumentare il nostro bagaglio personale anche con la personalità. Questo ha riportato lo scudetto a Milano dopo tanto tempo. Momento particolare? Ce ne sono tanti. Io vivo sempre in maniera intensa le mie esperienze con i club. Nel momento in cui decido di sposare la causa sposo la causa in toto, in tutto per tutto. Ci sono stati tanti momenti emozionanti, non solo quest'anno. L'anno scorso nella parte finale. E' stata una bellissima stagione. Ricordo anche con emozione le difficoltà. Anche quelle servono per crescere. Per diventare più consapevoli e per misurarsi. Quest'anno è servito molto a me e ai ragazzi. Siamo riusciti ad essere uomini e a fare qualcosa di bello per il club e per i nostri tifosi. Adesso festeggiamo perché è giusto festeggiare. Abbiamo 4 partite, ma godiamocela perché il traguardo è stato difficile da raggiungere. Giusto che i nostri tifosi lo facciano alla grande", ha dichiarato Antonio Conte in diretta con Inter TV.