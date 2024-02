«Senza dare nulla per scontato ora è cambiato il campionato ed è diverso avere un vantaggio in campionato e questo come approccio può cambiare qualcosa anche in CL». Così Paolo Condò, su Skysport, ha parlato in generale del momento dell'Inter prima del fischio d'inizio della partita contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata degli ottavi di Champions League.