VIDEO/ Bodo Glimt-Roma, Mourinho concede foto ai tifosi di casa prima del match

Terzo turno della fase a gironi di Conference League per la Roma di Josè Mourinho. Un impegno comunque da non sottovalutare per i giallorossi, che con una vittoria prenderebbero il largo e ipotecherebbero la qualificazione al prossimo turno. Prima del calcio d'inizio, l'attenzione del portoghese è stata attirata da un gruppo di giovani tifosi norvegesi che lo chiamavano a gran voce. Per loro selfie e una rapida chiacchierata con lo Special One.